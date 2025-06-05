القبض على عاطل هتك عرض طفل بالمنيرة الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل هتك عرض طفل 10 سنوات بمنطقة المنيرة الغربية.

هتك عرض طفل بالمنيرة الغربية



تلقى المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، إخطارا من والد طفل يفيد بقيام عاطل بهتك عرض نجله 10 سنوات، بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وان وراء ارتكاب الواقعة عاطل 30 سنة والسابق اتهامه في عدة قضايا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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