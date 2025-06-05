الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عاطل هتك عرض طفل بالمنيرة الغربية

هتك عرض طفل، فيتو
هتك عرض طفل، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل هتك عرض طفل 10 سنوات بمنطقة المنيرة الغربية.

 

هتك عرض طفل بالمنيرة الغربية 


تلقى المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، إخطارا من والد طفل يفيد بقيام عاطل بهتك عرض نجله 10 سنوات، بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وان وراء ارتكاب الواقعة عاطل 30 سنة والسابق اتهامه في عدة قضايا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هتك عرض طفل بالمنيرة الغربية هتك عرض طفل بالمنيرة هتك عرض طفل هتك عرض المنيرة الغربية المنيرة

مواد متعلقة

ضحية هتك العرض على يد عاطل في المطرية: ضربني على وشي لما صرخت

القبض على شاب هتك عرض طفل في المعصرة

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين اليابان وأستراليا في الشوط الأول من تصفيات كأس العالم

بعد إعلان التوبة، هل يعتزل أحمد سعد الغناء نهائيًا؟

البلدي بـ 300 والضأن بـ 400، أسعار اللحوم داخل مدبح السيدة زينب (فيديو وصور)

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 5 يونيو 2025

انخفاض 5 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس (آخر تحديث)

دعاء يوم عرفة 2025، أبرز الأذكار من الكتاب والسنة

التشكيل الرسمي لمباراة اليابان وأستراليا في تصفيات كأس العالم

رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في السعي بين الصفا والمروة (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 5 يونيو 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الخميس 5 يونيو 2025

سعر القصدير اليوم الخميس 5-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 نصائح لتجنب الحموضة بعد أكل اللحوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في السعي بين الصفا والمروة (فيديو)

دعاء يوم عرفة 2025، أبرز الأذكار من الكتاب والسنة

الأوقاف عن صلاة النساء بجوار الرجال في العيد: مخالفة صريحة للضوابط الشرعية

المزيد
الجريدة الرسمية