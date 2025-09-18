أخبار الحوادث اليوم: ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري.. محاكمة شيرين بتهمة سب وقذف مدير حساباتها الشخصية.. تطور جديد في قضايا عائلة الدجوي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

حددت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 9 أكتوبر، لنظر محاكمة المطربة شيرين عبد الوهاب، بتهمة سب وقذف مدير حساباتها الشخصية إثر خلافات بينهما حول كلمات السر الخاصة بتلك الحسابات.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الزعم بقيام أحد رجال الشرطة بالتعدى على المواطنين دون وجه حق بـكفر الشيخ، تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتم القبض على القائم بالنشر.

كشفت الأجهزة الأمنية بالفيوم، أنه عند معاينة موقع حادث مقتل ربة منزل علي يد زوجها، تبين ان الموقع في نطاق مركز شرطة سنورس، فتم ترحيل المتهم من ابشواي الي نيابة مركز سنورس الجزئية، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، كما أجرت النيابة العامة تحقيقا مصورا مع المتهم في مسرح الجريمة تحت حراسة مشددة.

أوضح الخبير القانوني إسلام على سلامة المحامي، العقوبة المتوقعة على أخصائية ترميم بالمتحف المصري بالتحرير وآخرين بتهمة سرقة الأسورة الذهبية الخاصة بالملك بسوسنس من المتحف المصري بالتحرير وصهرها ضمن مصوغات أخرى بهدف إعادة تشكيلها، ما أدى إلى فقدان قيمتها الأثرية بشكل كامل، وفقا لقانون حماية الآثار.

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 20 متهما بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

قررت المحكمة المختصة، رفض التظلم المقام من إنجي وماهيتاب حفيدتي الدكتورة نوال الدجوي ضد عمرو الدجوي، وذلك ضد تعيينه رئيسا لشركة دار التربية.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في مخلفات خلف سنترال رمسيس مما أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق، وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

أدلت أخصائية ترميم بالمتحف المصري المتهمة بـ سرقة الأسورة الذهبية الخاصة بالملك بسوسنس، من المتحف المصري بالتحرير، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط 5 سيدات وشخص لممارستهم الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز في الإسكندرية.

رصدت كاميرات المراقبة داخل أحد محلات الصاغة التي تحفظت عليها وزارة الداخلية، اللحظات الأخيرة لـ الأسورة الذهبية الخاصة بالملك بسوسنس والمسروقة من المتحف المصري بالتحرير قبل صهرها ضمن مصوغات أخرى بهدف إعادة تشكيلها، ما أدى إلى فقدان قيمتها الأثرية بشكل كامل.

أنهى زوج من قرية العلميين بمحافظة الفيوم، حياة زوجته، بعد أن اصطحبها إلى الطريق السياحي وذبحها بسكين كانت بين طيات ملابسه، بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما، تركت على إثرها منزل الزوجية.

كشفت وزارة الداخلية، اليوم، ملابسات واقعة سرقة قطعة أثرية نادرة من داخل المتحف المصري، بعد بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري من كل من وكيل المتحف المصري وأخصائي ترميم، يفيد باكتشاف اختفاء أسورة ذهبية تعود للعصر المتأخر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شبكة لممارسة الاعمال المنافية للاداب “يحملن جنسية إحدى الدول الاجنبية”، لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، بدائرة قسم شرطة المعادي.

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى ضبط شاب لقيامه بإنشاء وإدارة 25 موقع إلكترونى لبث المصنفات المقرصنة وتحقيق أرباح مالية بالشرقية.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 3 طلاب تعدوا على فتاة بالصفع في شوارع شبين الكوم بالمنوفية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

