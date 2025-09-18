الخميس 18 سبتمبر 2025
تحرير 109 مخالفات تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

المضبوطات، فيتو
أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، أن الحملة حررت 109 مخالفات تموينية متنوعة، منها مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الإنتاج عن 90 جرام للرغيف، وإنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، وتحفظت علي  600 كيس سناكس، 15 لتر كاتشب،  منتهية الصلاحية،  366 عبوة سلع غذائية مختلفة الأصناف والأوزان منتهيه الصلاحية.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

أضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

ضبط مخالفات تموينية ومصانع غير مرخصة خلال حملة رقابية مكثفة بالعياط

تحرير 90 مخالفة تموينية في حملة مكبرة علي أسواق الفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

 

