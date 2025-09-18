إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، بالقرب من مدخل قرية أبو صير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية أبو صير، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

