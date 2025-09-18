9 أكتوبر، أولى جلسات محاكمة شيرين بتهمة سب وقذف مدير حساباتها الشخصية

حددت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 9 أكتوبر، لنظر محاكمة المطربة شيرين عبد الوهاب، بتهمة سب وقذف مدير حساباتها الشخصية إثر خلافات بينهما حول كلمات السر الخاصة بتلك الحسابات.

إحالة المطربة شيرين عبد الوهاب للمحاكمة

كانت النيابة العامة بالشيخ زايد أحالة المطربة شيرين عبد الوهاب للمحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، بتهمة سب وقذف مدير حساباتها الشخصية إثر خلافات بينهما حول كلمات السر الخاصة بتلك الحسابات.

كانت النيابة العامة بالشيخ زايد بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، قررت استدعاء المطربة شيرين عبد الوهاب، لمواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من مدير حساباتها الرسمية في بلاغه ضدها الذي يتهمها فيه بالسب والتهديد إثر خلافات بينهما حول كلمات السر الخاصة بتلك الحسابات.



وأكد محمود محمد، في أقواله أمام المستشار أحمد أسامة، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أنه فوجئ بالفنانة شيرين عبد الوهاب توجه له عبارات سب وقذف وتهديد صريح بالإيذاء، وذلك خلال مكالمة هاتفية، مشيرا إلى أن تلك التصرفات جاءت بسبب خلافات بينهما بشأن إدارة حساباتها الإلكترونية

وأضاف في التحقيقات أنه يشرف على إدارة صفحات الفنانة عبر منصات "فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، وإنستجرام"، وأن الخلاف بدأ عندما طالبته بكلمات السر، وخلال ذلك وجهت له تهديدا وسبابا مباشرا.

وأشار إلى أنه لجأ إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد وحرر محضرا رسميا ضد الفنانة، عن طريق محاميه، مطالبا بحمايته قانونا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما وصفه بالإساءة والتهديد.



وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

