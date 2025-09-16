الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
محافظات

استقرار الحالة الصحية لـ 11 مصابا في حادث تصادم حافلة وسيارة ربع نقل بالفيوم

اسعاف
اسعاف

أكد مصدر بمستشفى أكتوبر العام  أن المصابين في حادث حافلة طريق الفيوم، وعددهم 11 مصابا، استقرت تماما، ومنهم من غادر المستشفى  بعد إجراء الإسعافات اللازمة له، ومنهم من سيظل تحت الملاحظة حتي تستقر الحالة نهائيا.

تصادم علي طريق الفيوم ـ القاهرة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وحافلة، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، أمام المقابر. 

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن عدد المصابين 11  من ركاب الحافلة، وتم نقل المصابين الى مستشفي أكتوبر العام ، لتلقي العلاج اللازم.

ضبط 91 مخالفة تموينية بحملة مكبرة على أسواق الفيوم

مدير تعليم الفيوم يعقد اجتماعا للتأكد من جاهزية المدارس للبكالوريا المصرية

وتحرر المحضر اللازم، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق

