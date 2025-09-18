الداخلية تكشف حقيقة قيام أحد رجال الشرطة بالاعتداء على المواطنين بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الزعم بقيام أحد رجال الشرطة بالتعدى على المواطنين دون وجه حق بكفر الشيخ، تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتم القبض على القائم بالنشر.

حقيقة قيام أحد رجال الشرطة بالتعدى على المواطنين دون وجه حق بكفر الشيخ

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أحد رجال الشرطة بالتعدى على المواطنين دون وجه حق بكفر الشيخ.



وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 15 سبتمبر الجارى وحال قيام قوة أمنية بمديرية أمن كفر الشيخ بتأمين تنفيذ قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة صادر ضد أحد أقارب القائم على نشر مقطع الفيديو، حاول إثنين منهم منع تنفيذ القرار وتم ضبطهما فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، فقام بنشر مقطع الفيديو المشار إليه نكايةً فى رجال الشرطة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.

