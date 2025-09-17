الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن الإسكندرية يوضح ملابسات فيديو استغاثة سيدة تدعي الاستيلاء على شقتها

مديرية أمن الإسكندرية
كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات اعتراضًا على تنفيذ قرار صادر من المحكمة، مدعية تواطؤ الأجهزة الأمنية بالإسكندرية مع ضابط شرطة بالمعاش لتمكينه من الاستيلاء على شقتها.

وأوضحت التحريات أنه بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، وأثناء تأمين قوة من مديرية أمن الإسكندرية لمعاون تنفيذ محكمة المنتزه الكلية لتنفيذ قرار تمكين صادر من المحكمة لصالح أحد الأشخاص "لواء شرطة بالمعاش" لشقة كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، قام الصادر ضده القرار وزوجته بمحاولة منع التنفيذ وتصوير مقطع فيديو، وادعيا خلال التصوير بعدم قانونية القرار وتواطؤ الأجهزة الأمنية، وهو ما ثبت عدم صحته.

وتم استكمال التنفيذ دون أي تجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

