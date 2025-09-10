شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتها الجديدة غالية علينا (فيديو)

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة غالية علينا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

اغنية شيرين عبد الوهاب

أغنية شيرين الجديدة غالية علينا من كلمات تامر حسين ومن ألحان عمرو مصطفي وتوزيع توما.

ونفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤخرا، الأنباء المتداولة مؤخرًا حول إقامتها حفلًا غنائيًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يجمعها بالفنان فضل شاكر.

وأصدرت الفنانة بيانًا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت من خلاله أن ما يتم تداوله بشأن حفل يحييه النجمان في 19 سبتمبر 2025 هو "خبر غير صحيح".

وأعربت إدارة أعمال شيرين عن تطلعها إلى أن يجمع النجمان الكبيران أكثر من حفل في المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب.

ودعت جمهورها إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية، مؤكدة أن المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بالفنانة هو صفحاتها الرسمية فقط.

وقالت شيرين في بيانها: “إلى جمهور الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب في المملكة العربية السعودية والوطن العربي نود أن نوضح لكم أن ما يتم تداوله عن أنباء حفل تم الإعلان عنه في بلدنا الثاني المملكة العربية السعوديه تحديدا في مدينة جدة ويضم الحفل الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب والفنان الكبير فضل شاكر بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ خبر غير صحيح ونتمنى في القريب العاجل أن يجمع النجمان الكبيران أكثر من حفل في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية. ولذا نتمنى من الجمهور العزيز أن لا يثق في أي أخبار تخص الفنانة شيرين عبد الوهاب إلا من خلال الصفحات الرسمية الخاصة بها”.

