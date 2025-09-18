الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل 20 متهما بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 20 متهما بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. 


والمتهمون الصادر بحقهم القرار هم كل من: أحمد شعبان رشاد، عبد الله ممدوح مصطفى، محمد عبد الرازق عبده العناني، محمد سليمان محمد الدسوقي، محمود رأفت عبد الفتاح محمد حلاوة، إسماعيل مراجع عبد الجواد، إسماعيل سعيد عبد العاطي محمد إمام، يحيى إبراهيم عبد الرحيم شحاتة، عبد الله محمد منصور محمد، حسام صلاح محمود أحمد سعد، زياد إسماعيل إبراهيم أحمد، شريف محمود أحمد الجندي، طارق أحمد محمد دسوقي، أحمد علي علي محمد السعيد،  محمود عبد النبي جمعة علواني، نجلاء محسن علي مغازي، كريمة أشرف الأحمدي مصبوبة، هدير عادل سيد موسى، أحمد محمد أحمد عبد الغني إبراهيم، محمد عدلي محمد حامد عبد السميع.


كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.

