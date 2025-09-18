ضبط 3 طلاب تعدوا على فتاة بـ"الصفع" في شبين الكوم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 3 طلاب تعدوا على فتاة بالصفع في شوارع شبين الكوم بالمنوفية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

ملابسات الواقعة

في إطار كشف ملابسات بلاغ تلقته الأجهزة بوزارة الداخلية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية، بتضرره من ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية لقيامهم بالتعدي على شقيقته بالضرب صفعا على وجهها حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم، ولاذوا بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" ومستقليها، وهم ثلاثة طلاب مقيمون بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.