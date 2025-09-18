القبض على شاب بتهمة إدارته 25 موقعا لعرض الأفلام والمسلسلات الأجنبية والعربية المقرصنة

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى ضبط شاب لقيامه بإنشاء وإدارة 25 موقع إلكترونى لبث المصنفات المقرصنة وتحقيق أرباح مالية بالشرقية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) بإنشاء وإدارة 25 موقعا إلكترونيا مختلف المحتوى لبث الأفلام والمسلسلات الأجنبية والعربية والمملوكة لشركات الإنتاج وهيئات البث داخل وخارج البلاد، وذلك بالمخالفة للقانون بهدف زيادة نسبة المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وجهات الوزارة المعنية تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته (جهاز حاسب آلى مُحمل عليه حوالى 20 ألف مصنف مقرصن – 3 هواتف محمولة تُستخدم فى إدارة المحافظ الإلكترونية – أجهزة راوتر وأدوات فنية أخرى)، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

