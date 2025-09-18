السيطرة على حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس وإصابة شخص بحالة اختناق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في مخلفات خلف سنترال رمسيس مما أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق، وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مخلفات خلف سنترال رمسيس، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس

حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس

حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس

حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام أحد العمال استخدامه أسطوانة لحام تسبب في اشتعال أحد الخراطيم والمخلفات، مما أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق، وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.