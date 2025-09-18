الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس وإصابة شخص بحالة اختناق

حريق مخلفات خلف سنترال
حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في مخلفات خلف سنترال رمسيس مما أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق، وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة  بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مخلفات خلف سنترال رمسيس، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس
حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس
حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس
حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس
حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس
حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس
حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس
حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام أحد العمال استخدامه أسطوانة لحام تسبب في اشتعال أحد الخراطيم والمخلفات، مما أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق، وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس مخلفات خلف سنترال رمسيس سنترال رمسيس حريق سنترال رمسيس الحماية المدنية بالقاهرة

مواد متعلقة

استمرار التحقيقات في حريق سنترال رمسيس.. التحفظ على كاميرات المراقبة وتشكيل 3 لجان لفحص المبنى.. والنيابة الإدارية تتابع التقارير

النيابة الإدارية تحقق في واقعة حريق سنترال رمسيس

تنظيم الاتصالات ألزم وشركات المحمول نفذت، تعويضات حريق سنترال رمسيس وصلت المستخدمين.. والمقاولون العرب مستمرة في أعمال ترميم المبنى

الأكثر قراءة

السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، العقوبة المتوقعة على عصابة الأسورة الذهبية بالمتحف المصري

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

اعترافات صادمة للمتهمة بسرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري

كل ما تريد معرفته عن أرت لانجيلير المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي

عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الثاني في مرمى الإسماعيلي

قصر الحكومة، تحفة الأميرة شويكار التي خطفت أنظار ملك إسبانيا (صور)

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر ربيع الآخر وفضائله

الإفتاء توضح حكم كتابة الأب منزله باسم أولاده في حياته (فيديو)

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة والعشرون)، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads