جريمة بشعة بالطريق السياحي في الفيوم، زوج يذبح زوجته ويسلم نفسه

 أنهى زوج من قرية العلميين بمحافظة الفيوم، حياة زوجته، بعد أن اصطحبها إلى الطريق السياحي وذبحها بسكين كانت بين طيات ملابسه، بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما، تركت على إثرها منزل الزوجية.

وقد سلم الجاني نفسه إلى مركز شرطة ابشواي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

جريمة على الطريق السياحي

 كان مأمور مركز شرطة أبشواي، فوجئ بدخول (ع. م)  يقيم بقرية العجميين بدائرة المركز، ويعترف طواعية بقتل زوجته "ش. ب"، 30 عامًا، بسبب خلافات أسرية متكررة، تركت على إثرها منزل الزوجية وانتقلت إلى بيت أسرتها.

فقام باستدراج زوجته من منزل أهلها بحجة إنهاء الخلافات، ثم اصطحبها إلى الطريق السياحي أبشواي ـ الفيوم، وذبحها بسكين كانت بين طيات ملابسه، ثم سلم نفسه.

وتوجهت قوة من مركز الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مستشفي أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم العثور على الآلة التي ارتكب بها جريمته بعد أن أرشد عن مكانها.

 

استقرار الحالة الصحية لـ 11 مصابا في حادث تصادم حافلة وسيارة ربع نقل بالفيوم

القبض على شقيقين بحوزتهما 17 كيلو مخدرات بالفيوم

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي، وباشرت التحقيقات.

