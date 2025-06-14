ضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكية دون ترخيص في المرج

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية دون ترخيص.

وأكدت المعلومات والتحريات أن المتهم أقدم على أنشاء محطة بث داخل دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، واستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، ثم إعادة بثها بشفرة خاصة دون الحصول على التصاريح القانونية، وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة للملكية الفكرية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم مداهمة مقر الشبكة، حيث أمكن ضبط المتهم وبحوزته عدد من الأجهزة والمستلزمات المستخدمة في البث، من بينها وحدة معالجة مركزية.

وبمواجهته، أقر بقيامه بإدارة الشبكة وبالمخالفات المنسوبة إليه بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.