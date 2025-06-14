السبت 14 يونيو 2025
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حوادث

ضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكية دون ترخيص في المرج

ضبط محطة بث تليفزيوني
ضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكية بدون ترخيص في المرج

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية  دون ترخيص.

وأكدت المعلومات والتحريات أن المتهم أقدم على أنشاء محطة بث داخل دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، واستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، ثم إعادة بثها بشفرة خاصة دون الحصول على التصاريح القانونية، وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة للملكية الفكرية.

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وبعد تقنين الإجراءات، تم مداهمة مقر الشبكة، حيث أمكن ضبط المتهم وبحوزته عدد من الأجهزة والمستلزمات المستخدمة في البث، من بينها وحدة معالجة مركزية.

وبمواجهته، أقر بقيامه بإدارة الشبكة وبالمخالفات المنسوبة إليه بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

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