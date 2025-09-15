ننشر تفاصيل اختفاء أسورة ذهبية نادرة من المتحف المصري بالتحرير

بدأت الجهات المختصة التحقيق في اختفاء أسورة ذهبية نادرة لأحد ملوك الأسرة الـ21، من داخل خزينة قسم الترميم بـالمتحف المصري بالتحرير.

تفاصيل اختفاء أسورة ذهبية بالمتحف المصري بالتحرير

وترجع تفاصيل الكشف عن اختفاء القطعة الأثرية النادرة أثناء تجهيز القطع الأثرية داخل الصناديق المخصصة لها للسفر للمشاركة في معرض أثري بإيطاليا، حيث ما زال مصير القطع الأثرية غامضا حتى الآن.

وكان من المقرر أن تشارك وزارة السياحة والآثار في معرض أثري تحت اسم “كنوز الفراعنة” في الاسكوديري ديل كويريناله بروما في الفترة من 24 أكتوبر المقبل إلى 3 مايو من العام المقبل، ويضم 130 قطعة أثرية تروي قصة الحضارة المصرية العريقة عبر حقب زمنية متعددة، حيث فوجئ فرق التعليق بعدم وجود أسورة ذهبية نادرة لأحد ملوك الأسرة الـ21 كان مقررا سفرها ضمن القطع الأثرية المشاركة في المعرض الخارجي، حيث اختفت من داخل خزينة قسم الترميم بالمتحف المصري بالتحرير.

فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء القطعة الأثرية

وتواصل جهات التحقيق استجواب بعض العاملين بالمتحف، كما تم التحفظ على هواتفهم لمعرفة تفاصيل اختفاء القطعة الأثرية.



من جانبها، حاولت “فيتو” التواصل مع المسئولين بوزارة السياحة والآثار المجلس الأعلى للآثار والمتحف المصري بالتحرير، حيث رفضوا التعليق على الواقعة لحين انتهاء التحقيق أو العثور على القطعة الأثرية.

