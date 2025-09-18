الخميس 18 سبتمبر 2025
حوادث

اليوم، الحكم على عامل بتهمة قتل شاب بسبب المخدرات في الخليفة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها على عامل متهم بقتل شاب بسبب رفضه السماح له بتعاطي المواد المخدرة في الشارع أمام منزله بـمنطقة الخليفة.

 

محاكمة عامل بقتل شاب في الخليفة

كانت مباحث قسم شرطة الخليفة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلًا، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب رفض الأخير تعاطي الأول المواد المخدرة تحت منزله.


تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل شاب بسبب المخدرات في الخليفة

وأضافت التحريات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة قام فيها المتهم بطعن المجني عليه طعنات متفرقة باليد والعنق فأصابه بجروح طعنية قاتلة أدت إلى وفاته.


عقب تقنين الاجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

