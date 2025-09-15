الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على شقيقين بحوزتهما 17 كيلو مخدرات بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

تمكنت وحدة مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن الفيوم، من القبض على شقيقين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية، على الطريق الدائرى بنطاق قسم أول الفيوم.

مخدرات علي الطريق الدائري

تجمعت معلومات امام ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الفيوم، تفيد بأن  "أحمد.م.ع" وشقيقه "عبد الله " يتاجران في المواد المخدرة، وأثبتت التحريات صحة المعلومات، فتم إبلاغ اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، الذي كلف بإعداد مأمورية ضبط، عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، تم نشر الأكمنة في أماكن تردد المتهمين، وتمكنت القوة. من ضبطهما أثناء استقلالهما دراجتين  بخارية على الطريق الدائري، وبتفتيشهما، عثر بحوزتهما على 12 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و5 كيلو جراما  من مخدر الآيس" الشابو "، وسلاحين  ناري، عبارة عن فرد خرطوش وبندقية آلية، و8 طلقات حية، كما تم ضبط مبالغ مالية كبيرة، من حصيلة  تجارتهم غير المشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الغربي بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهمون والأحراز إلي النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أجهزة الأمن بالفيوم الاجراءات القانونية التحفظ على المضبوطات المواد المخدرة والأسلحة النارية المواد المخدرة قسم مكافحة المخدرات مديرية أمن الفيوم مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

مصرع راكب وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بالفيوم

انهيار بلكونة بحي النويري بمدينة الفيوم

إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة فريون داخل مركز صيانة بالفيوم

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بالفيوم

مصرع عامل فراشة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالفيوم

انتظام حركة المرور بالطريق الغربي بعد إزالة آثار حادث تسبب في إصابة 5 أشخاص

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

الشارقة يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز على الغرافة 4-3 في دوري أبطال آسيا

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

نموذج طلب استقالة في قانون العمل الجديد

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

السيسي: مصر من أوائل الدول التي حذرت من اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة

عناد بني إسرائيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 70 من سورة البقرة (فيديو)

خدمات

المزيد

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في الاقتراض لتجهيز البنات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمينة الفتوى: لا فرق بين الرجل والمرأة في أحكام صلاة المسافر (فيديو)

عناد بني إسرائيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 70 من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
إندونيسيا: يجب أن يكون هناك رد عربي إسلامي على الضربة الإسرائيلية لقطر