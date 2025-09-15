القبض على شقيقين بحوزتهما 17 كيلو مخدرات بالفيوم

تمكنت وحدة مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن الفيوم، من القبض على شقيقين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية، على الطريق الدائرى بنطاق قسم أول الفيوم.

مخدرات علي الطريق الدائري

تجمعت معلومات امام ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الفيوم، تفيد بأن "أحمد.م.ع" وشقيقه "عبد الله " يتاجران في المواد المخدرة، وأثبتت التحريات صحة المعلومات، فتم إبلاغ اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، الذي كلف بإعداد مأمورية ضبط، عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، تم نشر الأكمنة في أماكن تردد المتهمين، وتمكنت القوة. من ضبطهما أثناء استقلالهما دراجتين بخارية على الطريق الدائري، وبتفتيشهما، عثر بحوزتهما على 12 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و5 كيلو جراما من مخدر الآيس" الشابو "، وسلاحين ناري، عبارة عن فرد خرطوش وبندقية آلية، و8 طلقات حية، كما تم ضبط مبالغ مالية كبيرة، من حصيلة تجارتهم غير المشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهمون والأحراز إلي النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.