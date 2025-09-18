مفاجأة في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بالفيوم، أنه عند معاينة موقع حادث مقتل ربة منزل علي يد زوجها، تبين ان الموقع في نطاق مركز شرطة سنورس، فتم ترحيل المتهم من ابشواي الي نيابة مركز سنورس الحزئية، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، كما أجرت النيابة العامة تحقيقا مصورا مع المتهم في مسرح الجريمة تحت حراسة مشددة.

جريمة على الطريق السياحي

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمحافظة القيوم، قد تلقت إخطارا يفيد بأن " ع. م " عامل ويقيم بقرية العجميين دائرة مركز تبشواي، قتل زوجته " ش. ب" 30 عامًا، ربة منزل، سبب خلافات أسرية، جعلتها تترك منزل الزوجية وتقيم في منزل أهلها، فاستدرجها الزوج من منزل أهلها بحجة إنهاء الخلافات، واصطحبها إلى الطريق السياحي علي الحدود الإدارية بين مركزي أبشواي وسنورس، أثناء عودتهما إلى منزلهما بقرية العجميين، بدائرة مركز أبشواي، ارتكب جريمته، قبل أن يسلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

