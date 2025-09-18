ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شبكة لممارسة الاعمال المنافية للاداب “يحملن جنسية إحدى الدول الاجنبية”، لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، بدائرة قسم شرطة المعادي.

وفي إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإدارة نادي صحي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للأداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (6 سيدات يحملن جنسيات عدة دول، شخصان "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول").. وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.