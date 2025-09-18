الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي

ضبط شبكة لممارسة
ضبط شبكة لممارسة الاعمال المنافية للاداب اجنبية في المعادي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شبكة لممارسة الاعمال المنافية للاداب “يحملن جنسية إحدى الدول الاجنبية”، لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، بدائرة قسم شرطة المعادي.

وفي إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإدارة نادي صحي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للأداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز. 


عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (6 سيدات يحملن جنسيات عدة دول، شخصان "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول").. وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية قسم شرطة المعادي المعادى مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة

مواد متعلقة

ضبط 5 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين، الطب 95% والصيدلة 92% والهندسة 89%

صرخوا وبكوا غضبًا، أمريكا تعتقل عسكريين رفضوا مساندة الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة (فيديو)

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025 أدبي بنات، الحد الأدنى للكليات

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads