نظر استئناف كروان مشاكل على حبسه 3 أشهر بتهمة سب ليلى الشبح 22 سبتمبر

حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 22 سبتمبر المقبل لنظر استئناف التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه في اتهامه بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح.

الحبس 3 أشهر لكروان مشاكل بتهمة سب منتجة فنية

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بمعاقبة التيك توكر كروان مشاكل، المتهم بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح بالحبس 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات في واقعة اتهام التيك توكر كروان مشاكل، بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح، كما يواجه أيضا اتهامات بالإساءة إلى المجني عليها، وذلك من خلال مقاطع فيديو نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المجني عليها الإعلامية والمنتجة ليلى الشبح خلال التحقيقات، أن المتهم أحمد. ع. م، الشهير بـ كروان مشاكل، دائم الظهور على تطبيق تيك توك، ويوجه إساءات متكررة للدولة المصرية والمجتمع، مستخدمًا إيحاءات جنسية وألفاظًا خارجة تتعارض مع القيم والتقاليد، لافتة إلى أن محتوى فيديوهات المتهم يتضمن عبارات غير أخلاقية وتحريضًا على الفسق والفجور، بالإضافة إلى انتهاك خصوصية الأفراد، ما يضر بسمعة الأسرة المصرية والمجتمع ككل.

كروان مشاكل يعتزل التيك توك ويعتذر لـ ريهام سعيد

وأعلن التيك توكر كروان مشاكل اعتزاله بث فيديوهات جديدة وذلك بعد الإفراج عنه في القضية المتهم فيها بسب وقذف إحدى المذيعات، ونشر محتوى خادش للحياء عبر تطبيق تيك توك، قائلا من خلال لايف بثه على صفحته بالفيس بوك: “أنا بتأسف لكل الناس ومش هظهر تاني”.



وقدم مشاكل اعتذارا للإعلامية ريهام سعيد، واستغاث بها لإنقاذه من حكم آخر صادر لصالح الإعلامية ضدَّه في قضية أخرى بالحبس سنتين، وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

التحريض على الفسق والفجور

يذكر أن التيك توكر أحمد علي محمد السيد، الشهير بـ"كروان مشاكل"، خرج من محبسه عقب قضائه فترة عقوبة 6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية إنجي حمادة، والمتهم فيها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.



كما قضى "كروان مشاكل" فترة عقوبة أخرى مدتها شهرين في تهمتي إذاعة أخبار كاذبة.



وكانت الجهات المختصة، قررت الإفراج عن التيك توكر كروان مشاكل في القضية المتهم فيها بسب وقذف إعلامية معروفة، ونشر محتوى خادش للحياء عبر تطبيق تيك توك.



وكانت الجهات المختصة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليه اتهامات باستخدام وسيلة من وسائل الاتصالات الإلكترونية في الإساءة، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وإزعاج المجني عليها برسائل تتضمن ألفاظًا مسيئة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم وجه إلى الإعلامية المجني عليها سبابًا بألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق واتساب، بالإضافة إلى نشره مقطع فيديو على منصة تيك توك تضمن عبارات خادشة تمثل تعديًا صريحًا على قيم وأخلاقيات المجتمع.



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم تعمد إزعاج الضحية بإرسال رسائل مسيئة متكررة، إلى جانب قذفه لها بعبارات، لو صحت، لأوجبت معاقبتها قانونًا وأدت إلى احتقارها اجتماعيًا.

