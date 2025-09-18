الخميس 18 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط 5 سيدات لممارستهم الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ضبط المتهمين، فيتو
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط 5 سيدات وشخص لممارستهم الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز في الإسكندرية.

 

5 سيدات تمارس الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( أحد الأشخاص، 5 سيدات "لـ 2 منهم معلومات جنائية" ) باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

ضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

