أخبار الحوادث اليوم: معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر.. القبض علي البلوجر "بي بي".. ومصرع وإصابة 15 شخصا إثر حادث تصادم بالطريق الأوسطي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قادت استغاثة سيدة بشأن سرقة تروسكيل زوجها، إلى الكشف عن تشكيل عصابى للسرقة بمحافظة بورسعيد، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين.

نظمت وزارة الداخلية عددًا من الزيارات والفعاليات الإنسانية شملت مختلف الفئات الأولى بالرعاية؛ إطار حرص وزارة الداخلية على المشاركة الفعالة في الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية، وبمناسبة المولد النبوي الشريف.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص مستخدمين الأسلحة البيضاء والتراشق بالحجارة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض علي صانعة محتوى تدعي “بي بي” بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى بكافة الطرق والمحاور، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لرفع مستوى السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين.

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب ١٣ آخرين، بحادث مأساوي بتصادم مقطورة مع سيارة ميكروباص و٣ سيارات منهم الملاكي والنصف نقل وذلك بالطريق الاوسطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تباشر نيابة المعادي التحقيق مع عاطل متهم بسرقة شقة الناقد الرياضى حسن المستكاوى بمنطقة المعادي، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالإعدام لاتهامه بقتل طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات والتخلص من جثتها بإلقائها في نهر النيل بمنطقة مصر القديمة، كما قضت بمعاقبة والدة الطفلة شريكة المتهم بالحبس سنة مع الشغل، عن تهمة مساعدة المتهم في التخلص من الجثة.



ضبط لص صنابير مياه مسجد بالإسكندرية، والداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة صنابير مياه من داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وذلك بعد تداول مقطعى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يوثقان الواقعة.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو يزعم انتشار تعاطي المخدرات بالغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله أحد الأشخاص يحاول إفاقة آخر، وزُعم أنه متعاطٍ للمواد المخدرة بمدينة المحلة الكبرى بالغربية.

