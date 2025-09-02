الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
مصرع وإصابة 15 شخصا إثر حادث تصادم بالطريق الأوسطي

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب ١٣ آخرين، بحادث مأساوي بتصادم مقطورة مع سيارة ميكروباص و٣ سيارات منهم الملاكي والنصف نقل وذلك بالطريق الاوسطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم نقل الجثث لمستشفي النصر بينما نقل المصابين لمستشفي ١٥ مايو لتلقي العلاج اللازم.

وعززت هيئة الإسعاف ب٨ سيارات لموقع الحادث فور الابلاغ.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين مقطورة وعدد من السيارات من بينهم ميكروباص وسيارة نصف نقل وعلي الفور انتقل فريق من المباحث العامة بالقاهرة لمحاولة السيطرة علي الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

ads