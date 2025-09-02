مصرع وإصابة 15 شخصا إثر حادث تصادم بالطريق الأوسطي

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب ١٣ آخرين، بحادث مأساوي بتصادم مقطورة مع سيارة ميكروباص و٣ سيارات منهم الملاكي والنصف نقل وذلك بالطريق الاوسطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم نقل الجثث لمستشفي النصر بينما نقل المصابين لمستشفي ١٥ مايو لتلقي العلاج اللازم.

وعززت هيئة الإسعاف ب٨ سيارات لموقع الحادث فور الابلاغ.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين مقطورة وعدد من السيارات من بينهم ميكروباص وسيارة نصف نقل وعلي الفور انتقل فريق من المباحث العامة بالقاهرة لمحاولة السيطرة علي الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.