الأمن يكشف ملابسات فيديو واقعة سرقة داخل محل تجاري ببورسعيد

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة مبلغ مالي بأسلوب المغافلة من داخل المحل الخاص به ببورسعيد.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، بينما أقر بإنفاق باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

