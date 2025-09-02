الداخلية تكشف ملابسات واقعة الاعتداء على عجوز بصندوق بلاستيك ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر اعتداء أحد الأشخاص بالضرب على عجوز، مستخدمًا صندوق بلاستيك بمحافظة بنى سويف.

وبالفحص والتحريات تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم ببنى سويف)، وعُثر بحوزته على أداة الاعتداء "الصندوق البلاستيك".



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع خلافات سابقة بينه وبين المجنى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

