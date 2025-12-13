18 حجم الخط

الأبناء هبة من الله يهبها من يشاء من عبادة منهم من يقدر نعمة الأبناء قدر حقها فيدعو الله شاكرا نعمه، ومنهم من لا يعرف للأبناء وزنا ولا قيمة ويتركهم في هذه الحياة بلا طائل ولا دعاء بالهداية.

وبالرغم من أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أوصى الأبناء بالآباء إلا أنه أيضا وضع في قلوب الآباء الرفق والعطف على الأبناء، وهو الأمر الذي يجعلنا نستعرض خلال السطور التالية أدعية مستجابة لصلاح الأبناء وحمايتهم في هذه الحياة يدعو بها الآباء والأمهات لأبنائهم، طلبًا لصلاح القلوب واستقامة السلوك، وبركة العلم والعمل، وهداية الطريق في كل مراحل حياتهم.

أدعية مستجابة لصلاح الأبناء وحمايتهم في هذه الحياة

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ"

دعاء القلب الصادق لهداية الأبناء وحمايتهم في الغربة

اللهم احفظ أبنائي في الغربة بحفظك، وارزقهم الثبات على دينك، وبارك لهم في كل خطوة يخطونها.

يا رب اجعل قلوب أبنائي مطمئنة بحفظك، وارزقهم النجاح والهداية والصلاح في كل مكان.

اللهم اجعل أبنائي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكن لهم معينًا ونصيرًا في الغربة.

يا رحمن، احفظ أبنائي من كل مكروه، وارزقهم البر والصلاح والرضا في الغربة وقرّ أعين قلوبنا بهم

اللهم اجعل أبنائي من عبادك الصالحين، وارزقهم السعادة والطمأنينة والهداية حيثما كانوا

أدعية مستجابة لصلاح الأبناء وبرّ الوالدين

اللهم أصلح لي أبنائي واهدِ قلوبهم لطاعتك، واجعلهم بارين بي وبأمهم، محسنين لنا في القول والعمل.

اللهم اجعل أبنائي قرة عين لنا في الدنيا، وصالحين مطيعين بارين بنا، وأكرمهم بحسن الخلق والهداية

يا رب ارزق أبنائي حبك وحب برّ والديهم، واهدهم لما تحب وترضى، واغمر قلوبهم بحب الخير.

اللهم اجعل أولادي ممن يبرون والديهم في حياتهم وبعد وفاتهم، وارزقهم التوفيق في الدين والدنيا.

يا رب اجعل صلاح أبنائي سببًا في رضاك عنهم، ووفّقهم لبرّنا في القول والفعل، وللرحمة والحنان في قلوبهم

أدعية مستجابة لصلاح الأبناء وحمايتهم في هذه الحياة

أدعية قصيرة وسهلة لصلاح الأبناء

اللهم أصلح لي أولادي وبارك في أخلاقهم وأعمالهم، واجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين.

اللهم ارزق أبنائي حبك وحب من يحبك، واهدِ قلوبهم إلى طاعتك وبرّ الوالدين وترك المعاصي.

اللهم اجعل أبنائي من أهل الصلاة والصلاح، ووفّقهم لكل خير، واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن

يا رب احفظ لي أولادي بحفظك، وأصلح قلوبهم وأعمالهم، واجعلهم قرة عين لي في الدنيا والآخرة.

اللهم اكتب لأبنائي السعادة في الدنيا والآخرة، وارزقهم الصحبة الصالحة، واصرف عنهم كل سوء وشر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.