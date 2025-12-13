أحمد كريمة: السيدة زينب الكبرى مدفونة بالقاهرة ولا علاقة لها بـ"الصغرى" في سوريا

18 حجم الخط

سلّط الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الضوء على البعد العلمي والفقهي العميق في شخصية السيدة زينب رضي الله عنها، مؤكدًا أن مكانتها لم تُبنَ فقط على ما اشتهرت به من صبر وثبات إنساني في المحن، وإنما على علم راسخ وفهم دقيق للدين، جعلها قدوة في الوعي الديني وبناء الأسرة والمجتمع.

وخلال لقائه ببرنامج «الكنز» الذي يقدمه أشرف محمود والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، شدد كريمة على أن السيدة زينب كانت عالمة بحق، قائلًا: إن تميزها الحقيقي كان في فطرتها العلمية وقدرتها على الفهم والتأصيل، موضحًا أنها كانت عالمة بالتفسير القرآني والحديث النبوي، وهو ما يضعها في مصاف كبار العلماء في بيت النبوة.

واقعة علمية موثقة تكشف عمق فهمها للدين ومقاصده

واستشهد الدكتور أحمد كريمة بموقف علمي دقيق جمع السيدة زينب مع أخويها الإمامين الحسن والحسين، حين تداولوا حديثًا جليلًا رواه النعمان بن بشير، ونصه: «الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور متشابهات»، موضحًا أن السيدة زينب علّقت على الحديث بشرح بالغ العمق، إذ أكدت أن الدين يقوم على ثلاث دوائر واضحة: الحلال والحرام وما اشتبه بينهما، وأن السلامة الحقيقية تكون باجتناب الشبهات حتى لا يقع الإنسان في الحرام، في تفسير يعكس فقهًا ناضجًا لا يقل عن اجتهاد كبار العلماء.

عالمة تروي الحديث بسند وتنهل من مدرسة النبوة مباشرة

وأشار أحمد كريمة إلى أن السيدة زينب لم تكن مجرد ناقلة علم، بل راوية حديث بسند، حيث روت عن أمها السيدة فاطمة الزهراء، وعن أبيها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ما يؤكد أنها كانت حلقة أصيلة في سلسلة نقل العلم النبوي، وليست مجرد شخصية تاريخية رمزية.

لقطة إنسانية من بيت النبوة تكشف ملامح الشخصية القيادية مبكرًا

وفي محاولة للتخفيف من وطأة الأحداث المؤلمة المرتبطة بسيرتها، روى الدكتور أحمد كريمة واقعة لطيفة جمعت النبي صلى الله عليه وسلم بحفيدته الصغيرة زينب، التي كان اسمها يحمل معنى «اللبيبة العاقلة القوية الشديدة»، حيث جلست تلعب أمام جدها النبي، وطلبت منه أدوارًا رمزية متتالية، فكان يجيبها ثلاث مرات بـ«نعم»، حتى قالت: «أنا لي الشفاعة»، فابتسم النبي وقال لها: «لا، الشفاعة إنما لي»، موضحًا أن هذا الموقف النبوي كان دلالة على إعدادها النفسي والقيادي المبكر، ودعمًا لشخصيتها القوية الحكيمة.

من كربلاء إلى مصر.. تحقق النبوءة وتحول الدار إلى مجلس شورى

وأوضح كريمة أن السيدة زينب تزوجت من ابن عمها عبد الله بن جعفر، وأنجبت أربعة أبناء، كان من بينهم عون ومحمد اللذان استشهدا مع الإمام الحسين في كربلاء، في صورة تجسد التضحية الكاملة، مشيرًا إلى أنه بعد قدومها إلى مصر تحققت فيها نبوءة جدها النبي، حيث أصبح بيتها مقرًا لمجلس الديوان، وكان والي مصر مسلمة بن مخلد يعقد فيه الاجتماعات، ويتردد عليها وجهاء وأعيان البلاد للمشورة، لتتحقق فيها صفات «المشيرة ورئيسة الديوان».

لماذا لُقّبت بأم هاشم وأم العواجز؟

ولفت إلى أن لقب «أم هاشم» الذي اشتهرت به السيدة زينب يعود إلى جدها هاشم بن عبد مناف، المعروف بالكرم والسخاء، مؤكدًا أنها ورثت عنه هذا الخلق، حتى تحوّل بيتها إلى مأوى لكل محتاج، فلقّبها الناس بـ«أم العواجز» لما عُرف عنها من رعاية المرضى والضعفاء والفقراء دون تمييز.

حسم علمي قاطع لمكان دفن السيدة زينب بلا خلط أو التباس

وحسم الدكتور أحمد كريمة الجدل الدائر حول ضريح السيدة زينب، مؤكدًا استنادًا إلى دراسات علمية وتاريخية موثقة أن الجسد الطاهر للسيدة زينب الكبرى، ابنة الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء، يرقد في الضريح العامر بالقاهرة في ميدان السيدة زينب، نافيًا تمامًا وجود أي خلط بينها وبين زينب الصغرى المدفونة في سوريا، ومشددًا على أن زينب الكبرى هي نزيلة الديار المصرية بلا شك.

حب آل البيت فريضة شرعية قبل أن يكون مشاعر وجدانية

واختتم كريمة حديثه بالتأكيد على أن آل البيت تعرضوا عبر التاريخ لمظالم قاسية في عصور متعددة، مشددًا على أن محبتهم ليست مسألة عاطفية فقط، بل فريضة شرعية، مستدلًا بقول الله تعالى:﴿قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى﴾، مؤكدًا أن الدفاع عن تاريخهم وإنصاف سيرتهم هو جزء أصيل من حفظ الدين والوعي والهوية.

