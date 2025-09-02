الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتحة أسفل أحد الكباري بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات فيديو فتحة أسفل أحد الكباري بالجيزة واتخاذها ملاذًا للخارجين عن القانون.

وكانت قد تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يتضمن وجود فتحة أسفل أحد الكباري بالجيزة، والادعاء بتردد بعض الشباب والفتيات عليها واتخاذها مأوى للخارجين على القانون.

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد مكان الفتحة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وباستهدافها تم ضبط عاطل وزوجته – لهما معلومات جنائية – حيث تبين قيامهما باتخاذ ذلك المكان لممارسة أعمال التسول واستجداء المارة بالمنطقة. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إغلاق الفتحة.

