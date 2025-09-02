الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع "يونيسيف" لتعزيز حماية الأطفال ونزيلات السجون

وقعت وزارة الداخلية بروتوكول تعاون مع "يونيسيف" لتعزيز حماية الأطفال ؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتنفيذ القوانين وحماية الفئات الأولى بالرعاية، خاصة الأطفال من العنف والاستغلال.

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية مُمثلة فى "قطاع حقوق الإنسان" ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

يهدف البروتوكول إلى تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون فى حماية الأطفال من العنف، وتحسين البيئة وجودة الرعاية للأطفال بمراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال دعم التعلم المبكر وتنمية الطفولة، وتعزيز ممارسات الرعاية للأطفال المقيمين مع أمهاتهم النزيلات، وتطوير الممارسات الملائمة للنساء والأطفال داخل المراكز.

وأُجريت مراسم توقيع البروتوكول بمقر "أكاديمية الشرطة"، حيث قامت السيدة اللواء / مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان بالتوقيع مُمثلة عن الوزارة، فى حين وقعت ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بجمهورية مصر العربية عن مكتب اليونيسيف.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على الأطفال ومنع تعرضهم للعنف والاستغلال.

