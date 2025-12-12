بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

18 حجم الخط

حذرت الهيئة القومية للسكك الحديد من التدخين داخل القطارات أو بالمحطات لما له من تأثير سلبى على باقى الركاب ومستخدمى السكك الحديد، وأكدت توقيع العقوبة المناسبة على المدخنين على الأرصفة وبالقطارات.

غرامات السكك الحديد في مصر تتراوح حسب نوع القطار والمخالفة، وتصل إلى 70 جنيهًا للقطارات المكيفة بدون تذكرة، و50 للدرجة الثالثة، و20 للعادية، وتوجد غرامات أخرى للمواد الخطرة والتدخين، تفاصيل اللائحة الجديدة لعام 2025 التي تشمل عقوبات أشد تصل للحبس والغرامة لجرائم تعريض السلامة للخطر.

غرامات الركوب بدون تذكرة

القطارات المكيفة (تالجو، VIP، النوم): 70 جنيهًا.

70 جنيهًا. الدرجة الثالثة (تهوية ديناميكية/مكيفة): 50 جنيهًا.

50 جنيهًا. القطارات العادية والمحسنة: 20 جنيهًا.

20 جنيهًا. قطارات الضواحي: 15 جنيهًا.

غرامات أخرى (وفقًا للائحة)

التدخين : 100 جنيه.

100 جنيه. حمل مواد قابلة للاشتعال (مثل أسطوانات الغاز): 420 جنيهًا.

420 جنيهًا. العبث بمعدات القطار: قد تصل إلى الحبس وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه، وقد تتضاعف في حالة تعريض الأرواح للخطر، حسب القانون.

ملاحظات هامة

محطات "الهلت" : إذا لم تجد شباك تذاكر في محطات "الهلت"، يجب حجز التذكرة إلكترونيًا لتجنب الغرامة.

إذا لم تجد شباك تذاكر في محطات "الهلت"، يجب حجز التذكرة إلكترونيًا لتجنب الغرامة. رفض الدفع: في حال رفض دفع الغرامة، يتم تسليم الراكب للمحطة مع غرامات إضافية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.