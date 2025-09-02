الأمن يكشف ملابسات فيديو اصطدام شاحنات نقل بسيارة حراسة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائدي ثلاث سيارات نقل محملة بمخلفات بناء بالاصطدام عمدًا بسيارة، والتعدي على من بداخلها أثناء محاولتهم التخلص من الحمولة بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت أثناء قيام فرد أمن إداري تابع لإحدى شركات الأمن والحراسة المتعاقدة على تأمين مواقع مخلفات البناء بالقاهرة الجديدة، باستيقاف قائدي 3 سيارات نقل ثقيل لفحصها والتأكد من تراخيص رفع المخلفات ومكان التخلص منها، إلا أن قائدي السيارات تعمدوا الاصطدام بالسيارة التابعة لجهة عمله، والتعدي عليه بالسب والضرب مما أدى إلى حدوث تلفيات.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارات المستخدمة في الواقعة بدون تراخيص وقائديها (3 أشخاص لا يحملون رخص قيادة – مقيمين بمحافظة القاهرة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

