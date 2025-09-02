الإعدام لعاطل والحبس سنة لمتسولة بتهمة قتل ابنتها وإلقائها في النيل بمصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالإعدام لاتهامه بقتل طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات والتخلص من جثتها بإلقائها في نهر النيل بمنطقة مصر القديمة، كما قضت بمعاقبة والدة الطفلة شريكة المتهم بالحبس سنة مع الشغل، عن تهمة مساعدة المتهم في التخلص من الجثة.

وكشفت التحقيقات ان خلافا نشب بين المتهم الأول والمتهمة الثانية بسبب رفضها إعطاءه الأموال التي جمعتها من التسول لشراء المواد المخدرة، قام على إثره بالتعدي عليها بالضرب بواسطة عصا خشبية حتى سقطت مغشيا عليها أمام طفلتها المجني عليها، التي احتضنت والدتها وصرخت للاستغاثة خوفا أن يكون قد حدث لها مكروه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ظن أن الأم توفيت فقام بالتعدي على نجلتها الطفلة بالضرب المبرح حتى لقيت مصرعها خشية افتضاح أمره، إلا أن المتهمة الثانية فاقت ووجدت ابنتها قد ماتت على يد الأول

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة مات ضميرها ثم ساعدت المتهم الاول وحملت معه الطفلة ووضعوها داخل حقيبة سفر كبيرة، ثم القوها في نهر النيل بمنطقة مصر القديمة.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

