حوادث

مقطع فيديو عن استغاثة سيدة يقود الشرطة لضبط تشكيل عصابى للسرقة في بورسعيد

المتهمين
المتهمين

قادت استغاثة سيدة بشأن سرقة تروسكيل زوجها، إلى الكشف عن تشكيل عصابى للسرقة بمحافظة بورسعيد، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر إحدى السيدات من سرقة أشخاص لـ "التروسيكل" الخاص بزوجها بمحافظة بورسعيد.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة بضائع من عامل دليفري بالإسكندرية

القبض علي البلوجر "بي بي" بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع

و بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 أغسطس المنقضي، تلقى قسم شرطة المناخ بلاغًا من مالك المركبة بسرقتها حال تركها بدائرة القسم.

جهود البحث أسفرت عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان – لهما معلومات جنائية)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة وتصرفهما فيها  لدى أحد عملائهما "سيئ النية" (عاطل – مقيم بدمياط).
تم ضبط الأخير، وبمواجهته اعترف بطمس أرقام الشاسيه والموتور الخاصة بالمركبة المستولى عليها، وبإرشاده تم العثور عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بورسعيد سرقة تروسيكل قسم شرطة المناخ فيديو متداول ضبط متهمين جهود الأمن

