حوادث

ضبط 112 ألف مخالفة مرورية وإجراء تحليل مخدرات لـ 2463 سائقًا خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط أكثر
الداخلية تضبط أكثر من 112 ألف مخالفة مرورية وفحص 2463 سائقًا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى بكافة الطرق والمحاور، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لرفع مستوى السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين.

فحص 2463 سائقًا خلال 24 ساعة

 

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات عن ضبط 112682 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 2281 سائق مركبة، وتبين إيجابية 135 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

الداخلية تضبط أكثر من 112 ألف مخالفة مرورية 

 

كما واصلت الحملات أعمالها بمناطق الطريق الدائرى الإقليمى، حيث تم ضبط 1076 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة، إضافة إلى فحص 182 سائقًا وتبين إيجابية 9 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع "يونيسيف" لتعزيز حماية الأطفال ونزيلات السجون

الداخلية تضبط مصنعًا غير مرخص لإنتاج أدوية بيطرية المغشوشة بالمنوفية

وتمكنت الحملات أيضًا من ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 26 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات المضبوطة.

