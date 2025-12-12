ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

18 حجم الخط

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الجمعة، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف ومشتقاتها، وذلك وفقًا لأخر تحديث في السوق.

وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر الذرة أرجنتيني نحو 12 ألف جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعرها السابق، الذرة برازيلي نحو 12 ألف جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعرها السابق، وبلغ سعر الذرة الأوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 11800 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعرها السابق.

فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 11800 جنيه، بارتفاع 100 جنيه عن سعرها السابق، أما الذرة الأرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 13 ألف جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعرها السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 726 جنيها، بانخفاض 38 جنيها عن سعرها السابق، وتراوح أسعار الذرة الصفراء بين 350 إلى 1000 جنيه.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 13433 جنيها، بانخفاض 15 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 19200 جنيه للطن، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 20200 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 20200 جنيه للطن.

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر طن الردة نحو 12 ألف جنيه، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 12800 جنيه للطن.

وبلغ سعر جلوتين محلي بلغ نحو 37500 جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 16 ألف جنيه.

