الداخلية تكشف ملابسات فيديو يزعم انتشار تعاطي المخدرات بالغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله أحد الأشخاص يحاول إفاقة آخر، وزُعم أنه متعاطٍ للمواد المخدرة بمدينة المحلة الكبرى بالغربية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه بائع متجول "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة. وبمناقشته أقر بأنه صوّر المقطع بعد مشاهدته أحد الأشخاص في حالة عدم اتزان، وقام بوضعه أرضًا لتصويره والإيحاء بأنه تحت تأثير المخدرات، على خلاف الحقيقة، بهدف الإيحاء بانتشار المواد المخدرة بالمدينة، وذلك بدافع شخصي لاعتراضه على ما اعتقده حملة إعلامية ضد الباعة الجائلين وإشغالات الطرق بالمنطقة.

كما تم التوصل إلى الشخص الظاهر بالفيديو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة)، وبمناقشته تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وأكد والده أنه يتلقى علاجًا منذ فترة بإحدى المصحات النفسية، ويعتاد الخروج من المنزل والعودة من تلقاء نفسه دون تحرير محاضر بغيابه.

الإجراءات القانونية

تم تسليم الأخير إلى ذويه مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته، بينما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه القائم بالنشر لادعائه الكاذب وتضليل الرأي العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.