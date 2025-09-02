الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو يزعم انتشار تعاطي المخدرات بالغربية

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله أحد الأشخاص يحاول إفاقة آخر، وزُعم أنه متعاطٍ للمواد المخدرة بمدينة المحلة الكبرى بالغربية.

 

 

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه بائع متجول "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة. وبمناقشته أقر بأنه صوّر المقطع بعد مشاهدته أحد الأشخاص في حالة عدم اتزان، وقام بوضعه أرضًا لتصويره والإيحاء بأنه تحت تأثير المخدرات، على خلاف الحقيقة، بهدف الإيحاء بانتشار المواد المخدرة بالمدينة، وذلك بدافع شخصي لاعتراضه على ما اعتقده حملة إعلامية ضد الباعة الجائلين وإشغالات الطرق بالمنطقة.

ضبط لص صنابير مياه مسجد بالإسكندرية، والداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمركز حضانات في سوهاج

 

كما تم التوصل إلى الشخص الظاهر بالفيديو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة)، وبمناقشته تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وأكد والده أنه يتلقى علاجًا منذ فترة بإحدى المصحات النفسية، ويعتاد الخروج من المنزل والعودة من تلقاء نفسه دون تحرير محاضر بغيابه.

الإجراءات القانونية

تم تسليم الأخير إلى ذويه مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته، بينما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه القائم بالنشر لادعائه الكاذب وتضليل الرأي العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغربية المحلة الكبري فيديو متداول تعاطي المخدرات كشف حقيقة فيديو الباعه الجائلين اشغالات الطرق وزارة الداخلية الامن العام اخبار الحوادث

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات واقعة الاعتداء على عجوز بصندوق بلاستيك ببنى سويف

الأمن يكشف ملابسات فيديو اصطدام شاحنات نقل بسيارة حراسة في القاهرة

ضبط لص صنابير مياه مسجد بالإسكندرية، والداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتحة أسفل أحد الكباري بالجيزة

ترسانة سلاح ومخدرات، الأمن يكشف حقيقة مزاعم الأخوان بشأن مقتل أحد الأشخاص بأسيوط

الأمن يكشف ملابسات فيديو واقعة سرقة داخل محل تجاري ببورسعيد

مقطع فيديو عن استغاثة سيدة يقود الشرطة لضبط تشكيل عصابى للسرقة في بورسعيد

كشف ملابسات فيديو تصادم سيارة نصف نقل بأخرى فى الشيخ زايد

الأكثر قراءة

الأمن يفحص 4 مقاطع فيديو لـ لص أجنبي احترف سرقة السيارات بطريقة مبتكرة

محامي إبراهيم شيكا يكشف مفاجأة جديدة في قضية الاتجار بأعضائه (فيديو)

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

متحدث الحكومة: حزمة استثمارات خليجية جديدة لمصر قريبا (فيديو)

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

بيان رسمي من الصحة بعد اتهامات لـ مستشفي الهرم بالتسبب في وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

التعليم العالي تعلن رسميا موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 والحد الأدنى لكل الشعب

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ارتداء الرجال للسلسلة الفضة وربط الشعر على هيئة ضفائر

أمين الفتوى: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مشروع شرعًا (فيديو)

ما حكم الشرع في مقاول يأخذ نسبة من أجر العمال ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads