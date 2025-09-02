الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

معاكسة فتاة تشغل
معاكسة فتاة تشغل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء فى سيدى جابر

تمكنت  أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص مستخدمين الأسلحة البيضاء والتراشق بالحجارة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية.

كشف ملابسات مشاجرة بالإسكندرية وضبط المتهمين

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أغسطس الماضى، تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكون من 5 أشخاص، وطرف ثانٍ مكون من 6 عمال بمقهى تعرضوا لإصابات وجروح متفرقة، وذلك إثر قيام أحد أفراد الطرف الأول بمعاكسة فتاة أثناء جلوسها بالمقهى محل عمل الطرف الثاني، ما أدى إلى وقوع المشاجرة التى تطورت لاستخدام الأسلحة البيضاء والتراشق بالحجارة.

كشف ملابسات واقعة اعتداء على صبي بالقاهرة وضبط المتهمين

بـ 8 ملايين جنيه، ضربات أمنية متواصلة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الأحداث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرة الاسكندرية مديرية أمن الإسكندرية وزارة الداخلية قسم شرطة سيدي جابر مشاجرة بسبب فتاة

مواد متعلقة

كشف ملابسات واقعة اعتداء على صبي بالقاهرة وضبط المتهمين

بـ 8 ملايين جنيه، ضربات أمنية متواصلة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ضبط 112 ألف مخالفة مرورية وإجراء تحليل مخدرات لـ 2463 سائقًا خلال 24 ساعة

ضبط عاطل تخصص في سرقة الموتوسيكلات بدمياط

الداخلية تضبط 20 طن دقيق خلال حملات لضبط الأسواق

الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع "يونيسيف" لتعزيز حماية الأطفال ونزيلات السجون

الداخلية تضبط مصنعًا غير مرخص لإنتاج أدوية بيطرية المغشوشة بالمنوفية

الداخلية تضبط 6 متهمين استغلوا 19 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بمدينة نصر

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

صفقات الزمالك “فشنك”، ونجاح محدود لـ ألفينا وشيكو بانزا

قرار جديد في الأهلي قبل التعاقد مع خليفة ريبيرو

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم أبرزها، الدروس المستفادة من الاحتفال بذكرى المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads