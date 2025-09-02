معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص مستخدمين الأسلحة البيضاء والتراشق بالحجارة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية.

كشف ملابسات مشاجرة بالإسكندرية وضبط المتهمين

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أغسطس الماضى، تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكون من 5 أشخاص، وطرف ثانٍ مكون من 6 عمال بمقهى تعرضوا لإصابات وجروح متفرقة، وذلك إثر قيام أحد أفراد الطرف الأول بمعاكسة فتاة أثناء جلوسها بالمقهى محل عمل الطرف الثاني، ما أدى إلى وقوع المشاجرة التى تطورت لاستخدام الأسلحة البيضاء والتراشق بالحجارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الأحداث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.