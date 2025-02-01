حسن المستكاوي يوجه نصيحة لـ الزمالك بشأن زيزو

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن النادي الأهلي حصل على عدة بطولات ساهمت في توفير سيولة مالية كبيرة للقلعة الحمراء.

صفقات وأموال النادي الأهلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: “الأهلي ليس مسئولا عن أزمات نادي الزمالك، ومن حقه أن يشتري صفقات بأموال النادي”.

تريزيجيه وبن شرقي

ولفت إلى أن تريزيجيه وأشرف بن شرقي لن يكون أحدهما بديلا للآخر، وقد يلعبان في مركزين مختلفين في تشكيل النادي الأهلي.



نصيحة لمجلس إدارة الزمالك

ووجه حسن المستكاوي، رسالة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة الكابتن حسين لبيب، قائلا: "لو الزمالك معاه فلوس أنصحه يحافظ على زيزو كونه لاعبا مؤثرا ويمثل العمود الفقري للفريق".



وأثار أحمد مصطفى زيزو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلًا واسعًا بعد ما أثير عن انتقاله إلى النادي الأهلي خلال مباراة الزمالك وبيراميدز، التي انتهت بخسارة قاسية للفريق بثلاثة أهداف دون رد.

المباراة شهدت هجومًا حادًا من جماهير الزمالك على بعض اللاعبين، وكان زيزو أحد أبرز الأهداف لهذا الهجوم بسبب أدائه الذي اعتبره البعض غير متوافق مع التطلعات.

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