التحقيق مع عاطل متهم بسرقة شقة حسن المستكاوي في المعادي

تباشر نيابة المعادي التحقيق مع عاطل متهم بسرقة شقة الناقد الرياضى حسن المستكاوى بمنطقة المعادي، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الناقد الرياضي حسن المستكاوى يفيد بتعرض شقته للسرقة بمنطقة المعادي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وبالفحص تبين سرقة محتويات شقة الناقد الرياضي حسن المستكاوي ومبلغ مالي كبير وكارت ائتماني خاص به.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

