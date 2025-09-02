حبس المتهم بقتل صديقه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قنا

قررت جهات التحقيق تجديد حبس تاجر خردة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل صديقه لسرقة التروسيكل الخاص به، حيث استدرجه بحجة حمولة خردة وهشم رأسه بالشاكوش في صحراء قرية السماينة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بالعثور على جثة شخص في حالة تعفن ملقاة في الصحراء جبال قرية السماينة التابعة لدائرة المركز.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه محمد.ر، 24 عامًا، عامل خردة مقيم في ساحل نجع حمادي، قتله صديقه يبلغ من العمر 25 عامًا، من قرية الحلفاية بحري مركز نجع حمادي استدرجه في الصحراء وغدر به ضربًا بالشاكوش حتى هشم رأسه ورماه في الصحراء حتى عُثر على جثته متعفنة.

تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة وإعادة التروسيكل، وتحرر محضر وأخطرت الجهات المختصة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام ثم التجديد له 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

