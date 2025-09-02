ترسانة سلاح ومخدرات، الأمن يكشف حقيقة مزاعم الأخوان بشأن مقتل أحد الأشخاص بأسيوط

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ، صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو زعم خلاله أحد الأشخاص قيام الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القوصية بأسيوط، باستهداف أحد أقاربه دون وجه حق، مما أسفر عن مصرعه.

وأكد المصدر أن الحقيقة تتمثل في أن المذكور عنصر جنائي شديد الخطورة، محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في جناية سرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا قتل، شروع في قتل، اتجار بالمخدرات، مقاومة سلطات.

وأضاف المصدر أن القوات استهدفت المتهم بتاريخ 23 أغسطس المنقضي، وفقًا للإجراءات القانونية، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معه، ما أسفر عن مصرعه، وضبط بحوزته 20 قطعة سلاح ناري (7 بنادق آلية – 12 بندقية خرطوش – طبنجة)، و13 كيلوجرامًا من مخدري "الحشيش" و"الشابو".

وشدد المصدر على أن الجماعة الإرهابية ما زالت تواصل محاولاتها اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق للتشويش على الرأي العام والتغطية على العناصر الإجرامية التي تشكل خطرًا جسيمًا على المجتمع، مؤكدًا أن تلك الادعاءات لن تثني الأجهزة الأمنية عن مواصلة جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة حفاظًا على أمن المواطنين.

