الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
بـ 8 ملايين جنيه، ضربات أمنية متواصلة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية للتصدى لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفى، لما تمثله من خطورة وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومى.

ضبط 112 ألف مخالفة مرورية وإجراء تحليل مخدرات لـ 2463 سائقًا خلال 24 ساعة

ضبط عاطل تخصص في سرقة الموتوسيكلات بدمياط

وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة.

