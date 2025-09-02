بـ 8 ملايين جنيه، ضربات أمنية متواصلة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية للتصدى لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفى، لما تمثله من خطورة وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومى.

وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة.

