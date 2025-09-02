الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وزارة الداخلية تحتفل بالمولد النبوي مع الفئات الأولى بالرعاية

وزارة الداخلية تحتفل
وزارة الداخلية تحتفل بالمولد النبوى

نظمت وزارة  الداخلية عددًا من الزيارات والفعاليات الإنسانية شملت مختلف الفئات الأولى بالرعاية؛ إطار حرص وزارة الداخلية على المشاركة الفعالة في الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية، وبمناسبة المولد النبوي الشريف.

حيث قامت وفود من وزارة الداخلية بزيارة عدد من مستشفيات الأطفال، ووزعت عبوات حلوى المولد النبوي على النزلاء، في لفتة تهدف إلى رفع معنوياتهم وإدخال البهجة عليهم خلال رحلة العلاج.

كما شاركت الوزارة الأطفال نزلاء دور رعاية الأيتام الاحتفال بهذه المناسبة، من خلال توزيع الحلوى عليهم في تقليد سنوي يعكس اهتمامها بالدعم النفسي والمعنوي لهم، وإضفاء أجواء من الفرح على حياتهم.

وامتدت الفعاليات لتشمل دور رعاية المسنين، حيث تم توزيع الحلوى وسط أجواء من الود والتقدير، وأعرب النزلاء عن سعادتهم بمساندة وزارة الداخلية وحرصها الدائم على الاطمئنان عليهم.

كذلك وزعت الوزارة حلوى المولد على العمالة غير المنتظمة في عدد من مواقع العمل على مستوى الجمهورية، تأكيدًا على تقديرها لجميع شرائح المجتمع، وحرصها على مشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الغالية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتها الأمنية الهادفة إلى تعزيز جسور الثقة والتواصل مع المواطنين.

