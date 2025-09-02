ضبط لص صنابير مياه مسجد بالإسكندرية، والداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة صنابير مياه من داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وذلك بعد تداول مقطعى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يوثقان الواقعة.

سرقة صنابير مياه من داخل مسجد بالإسكندرية

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات أمكن تحديد هوية المتهم وهو عاطل له معلومات جنائية، وبمواجهته أقر بارتكاب السرقة، وأرشد عن المسروقات التى تم ضبطها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.