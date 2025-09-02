الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط لص صنابير مياه مسجد بالإسكندرية، والداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة صنابير مياه من داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وذلك بعد تداول مقطعى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يوثقان الواقعة.

سرقة صنابير مياه من داخل مسجد بالإسكندرية

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات أمكن تحديد هوية المتهم وهو عاطل له معلومات جنائية، وبمواجهته أقر بارتكاب السرقة، وأرشد عن المسروقات التى تم ضبطها.

ترسانة سلاح ومخدرات، الأمن يكشف حقيقة مزاعم الأخوان بشأن مقتل أحد الأشخاص بأسيوط

الأمن يكشف ملابسات فيديو واقعة سرقة داخل محل تجاري ببورسعيد

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية شرطة ثان الرمل قسم شرطة ثان الرمل كشف ملابسات فيديو وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ترسانة سلاح ومخدرات، الأمن يكشف حقيقة مزاعم الأخوان بشأن مقتل أحد الأشخاص بأسيوط

الأمن يكشف ملابسات فيديو واقعة سرقة داخل محل تجاري ببورسعيد

مقطع فيديو عن استغاثة سيدة يقود الشرطة لضبط تشكيل عصابى للسرقة في بورسعيد

كشف ملابسات فيديو تصادم سيارة نصف نقل بأخرى فى الشيخ زايد

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة بضائع من عامل دليفري بالإسكندرية

القبض علي البلوجر "بي بي" بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع

وزارة الداخلية تحتفل بالمولد النبوي مع الفئات الأولى بالرعاية

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

الأكثر قراءة

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

بيان رسمي من الصحة بعد اتهامات لـ مستشفي الهرم بالتسبب في وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

أسعار هواتف المحمول بسعر 8 آلاف جنيه فأقل في السوق المصرية

نهضة بركان يكشف عن موقفه من بيع هداف أمم أفريقيا للمحليين للأهلي

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

ما حكم الشرع في مقاول يأخذ نسبة من أجر العمال ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في مقاول يأخذ نسبة من أجر العمال ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ الإفتاء تحسم الجدل

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads