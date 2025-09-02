الأمن يفحص 4 مقاطع فيديو لـ لص أجنبي احترف سرقة السيارات بطريقة مبتكرة

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة مقاطع فيديو يظهر خلالها أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، حال ارتكابه وقائع سرقة السيارات بطريقة مثيرة بعدد من المناطق، من بينها مدينة 6 أكتوبر.

يأتي ذلك للوقوف على ملابسات الوقائع، وتحديد هوية مرتكب الوقائع وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا 4 مقاطع فيديو لحوادث سرقة سيارات مختلفة من نفس الشخص في أماكن متفرقة وبنفس الطريقة.

