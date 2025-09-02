الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
حوادث

الأمن يفحص 4 مقاطع فيديو لـ لص أجنبي احترف سرقة السيارات بطريقة مبتكرة

المتهم
المتهم

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة مقاطع فيديو يظهر خلالها أحد الأشخاص  يحمل جنسية أجنبية، حال ارتكابه وقائع سرقة السيارات بطريقة مثيرة  بعدد من المناطق، من بينها مدينة 6 أكتوبر.

يأتي ذلك للوقوف على ملابسات الوقائع، وتحديد هوية مرتكب الوقائع وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ضبط لص صنابير مياه مسجد بالإسكندرية، والداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو يزعم انتشار تعاطي المخدرات بالغربية

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي  قد تداولوا 4 مقاطع فيديو لحوادث سرقة سيارات مختلفة من نفس الشخص في أماكن متفرقة وبنفس الطريقة.

شاهد أيضا : 

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

