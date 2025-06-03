أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وخبير يحذر من حدث أكبر، أمريكا تستعد لضم جرينلاند بالقوة، دياب يعلق على احتمالية سحب الدوري من الأهلي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى وبعض المحافظات

شعر سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات بزلزال قوي في تمام الساعة 2:17 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025.

بقوة 5.8 ريختر، القومي للزلازل يكشف تفاصيل زلزال مصر

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية، بيانًا عن حدوث هزة أرضية شعر بها سكان مصر، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة 2:17 صباحًا هزة أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر على بعد 500 كيلومتر شمال العريش وبعمق 60 كم وفي خط عرض 36.57 شمال وخط طول 28.38 شرقًا.

خبير جيولوجي يحذر بعد زلزال تركيا وشعر به سكان مصر: تخوفات من مقدمة لحدث أكبر

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن الزلزال القوي الذي ضرب الساحل الجنوبي الغربي لتركيا بقوة 5.8 درجة.

رقم خيالي، الهلال السعودي يحسم صفقة النيجيري أوسيمين استعدادا لكأس العالم للأندية

يستعد نادي الهلال السعودي لدفع مبلغ خرافي، لإتمام صفقة ضم النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، بعدما نجحت إدارة الزعيم في الحصول على توقيع المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا لينضم إلى الفريق هذا الصيف.

طالبه بتعويض مليار دولار، اليوم أولى جلسات محاكمة محمد رمضان بتهمة إهانة العلم المصري

تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم، اليوم أولى محاكمة الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامه بإهانة العلم المصري والإساءة إلى الشعب.

من ماكرون إلى وزير خارجية إيران، سر تهافت الزعماء والمسؤولين على مطعم ومقهى نجيب محفوظ بالحسين (صور)

مقهى ومطعم نجيب محفوظ بالحسين ليس مجرد مقهى بل رحلة في الزمن تتحدث عن جمال وتراث القاهرة القديمة، ولذلك يحرص عدد كبير من زعماء الدول ووزراء خارجيتها لزيارة هذا المكان.

لقطات من حفل زفاف سيد نيمار لاعب الزمالك

احتفل سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المعار لصفوف البنك الأهلي، بحفل زفافه مساء أمس الإثنين.

البحوث الفلكية يكشف سر شعور سكان مصر بزلزال تركيا ويوجه رسالة إلى المواطنين

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حدوث زلزال بجنوب الحدود التركية وجار إصدار بيان الهزة بعد قليل…

في لهجة مغايرة، بيان عاجل من ورثة شريف الدجوي بشأن الصلح ولم شمل العائلة

في تطور جديد داخل أروقة النزاع الأسري المرتبط بإرث رجل الأعمال الراحل أحمد شريف الدجوي، أصدرت عائلته بيانًا رسميًّا أعربت فيه عن ترحيبها بمساعي الصلح التي عرضها بنات عمومتهم ومحاموهم، مؤكدة أن أي تسوية لن تقوم إلا على "رد الحقوق ورد المظالم"، ومشددة على أن العدل هو الأساس في أي مصالحة.

مقتل 3 جنود إسرائيليين في اشتباكات بشمال غزة والإجمالي يرتفع لـ401

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين في اشتباكات شمالي قطاع غزة.

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا في حركة التعاملات بنحو 4 قروش حسب آخر تحديث بالبنك المركزي المصري.

أسطورة منتخب إيطاليا: الأهلي قادر على تمثيل الكرة الإفريقية وصنع الفارق في مونديال الأندية

أكد دونادوني أسطورة نادي ميلان ومنتخب إيطاليا، أن النادي الأهلي قادر على تمثيل الكرة الإفريقية في بطولة كأس العالم للأندية القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو.

بهاء حسني يتهم حسين الجسمي رسميا بسرقة لحن أغنيته الشهيرة "تعالى"

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة فحص بلاغ تقدم به الملحن بهاء حسني ضد الفنان حسين الجسمي بقسم شرطة الدقي، في محضر رسمي قام بتحريره الفنان، يتهمه فيه بالتعدي علي حقوق الملكية الفكرية وذلك من خلال استخدام الفنان المشكو في حقه لحن أغنيته الشهيرة "تعالى" دون إذن، في مقدمة أغنية "أحبك" التي صدرت نهاية عام 2017.

خلال أيام، البنتاجون تستعد لضم جزيرة جرينلاند إلى أمريكا بالقوة

ذكرت صحيفة "بوليتكو"، الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تستعد لتغيير إشرافها على جزيرة جرينلاند بوضعها تحت قيادة الولايات المتحدة العسكرية الشمالية.

معذورة لكن هذا ما تتعرض له، سر رفض تامر حسني دخول ابنته تاليا مجال الفن (فيديو)

أعرب الفنان تامر حسني عن تخوفه من دخول ابنته تالية مجال الفن حال قررت ذلك، مؤكدًا في نفس الوقت معارضته للفكرة.

ترامب: نجهز مخزوناتنا من الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تقوم بتكديس الأسلحة بمعدل لم يسبق له مثيل في تاريخ الولايات المتحدة.

أسطورة ميلان ومنتخب إيطاليا: محمد صلاح لاعب خارق وبطل هذا العام

أشاد دونادوني أسطورة نادي ميلان ومنتخب إيطاليا بالدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي بعد الموسم الاستثنائي في البريميرليج.

محامين لأجل فلسطين: عناصر غزة الإنسانية جنود استخبارات أمريكية وينفذون مهام تجسس

كشف تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا (ASAP) حقيقة عناصر مؤسسة "غزة الإنسانية"، والتي ظهرت وهي تهاجم عددًا من الفلسطينيين أمام مراكز توزيع المساعدات والاعتداء عليهم بالأسلحة فى حماية جيش الاحتلال، وهو ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين.

ميل وتخوفات من انهياره، شاهد ماذا حدث لعقار قصر ثقافة الطفل بالأقصر بعد التنقيب عن الآثار

حصلت «بوابة فيتو» على أول فيديو للعقار السكني التابع لوزارة الإسكان والمشيد قبل 50 عامًا مضت، والذي حدثت به واقعة التنقيب عن الآثار أسفل شقتي الطابق الأرضي اللتين تؤجرهما قصر ثقافة الأقصر من مجلس مدينة الأقصر قبل 35 عامًا مضت.

ماذا لو قررت المحكمة الرياضية منح الدوري لبيراميدز؟ أحمد دياب يرد

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الأهلي هو بطل الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025 بناءً على النتائج الرسمية، مشددًا على أن الاحتفال الذي أقامه نادي بيراميدز لا يغيِّر من الواقع شيئًا.

هجمات أوكرانية تقطع الكهرباء عن مناطق تحت سيطرة روسيا

قال مسؤولون عينتهم روسيا إن قصفًا وهجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة، تسببت في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء في انقطاع الكهرباء عن مساحات واسعة من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في منطقتي زابوريجيا وخيرسون جنوبي أوكرانيا.

رحمة محسن: اشتغلت على عربية شاي وقهوة وأنا وأحمد العوضي وشنا حلو على بعض

قالت المطربة الشعبية رحمة محسن: "ربنا واقف جنبي وحققت نجاحات كبيرة أوي الفترة الأخيرة خاصة في مسلسل فهد البطل، أنا دخلت الوسط الغنائي وبعدين بعدت فترة بعد لما اتجوزت، وبعدين رجعت تاني وبحاول معملش أي حاجة فيها ابتذال أو أغاني التلقيح والألفاظ الخارجية".

16 اتهاما، العقوبة المنتظرة ضد محمد سليمان بعد هجومه على مؤيدين لإسرائيل في أمريكا

أعلن المدعي العام لمقاطعة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية، العقوبة التي تنتظر محمد سليمان حال تمت إدانته، بعد هجومه على مجموعة أشخاص مؤيدين لإسرائيل.

رسميا، إعلان حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام بشكل رسمي طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، والتي ستقام الخميس المقبل، على إستاد القاهرة الدولي.

متحدث الخارجية الأمريكية السابق يعترف: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب

أكد المتحدث السابق لوزارة الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أن إسرائيل ارتكبت "بلا شك" جرائم حرب في قطاع غزة.

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