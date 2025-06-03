خبير جيولوجي يحذر بعد زلزال تركيا وشعر به سكان مصر: تخوفات من مقدمة لحدث أكبر

زلزال مصر، علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن الزلزال القوي الذي ضرب الساحل الجنوبي الغربي لتركيا بقوة 5.8 درجة.



وقال “شراقي” عبر صفحته بـ"فيس بوك": "ضرب الشاطئ الجنوبي الغربي لتركيا على البحر المتوسط زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كم، الساعة 2:17 ص بتوقيت القاهرة اليوم 3 يونيو 2025، يبعد عن أسطنبول بحوالي 450 كم، وعن القاهرة بحوالي 700 كم، وقد شعر به بعض سكان القاهرة".

الزلازل المدمرة فى تركيا

وأضاف: "يقع مركز الزلزال في مكان مختلف عن مواقع الزلازل المدمرة في تركيا (1939، 1999، 2023) حيث يقع على القوس القبرصي الذي يقع على الحد الفاصل بين الصفيحة الأناضولية في الشمال والصفيحة الإفريقية في الجنوب.

مقدمة لزلزال أكبر

وتابع: "ويبعد مركز الزلزال عن آخر زلزال قوي في تركيا في 23 أبريل الماضي بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، على عمق 10 كم، بمنطقة بحر مرمرة على بعد نحو 70 كم جنوب غرب إسطنبول، والذي أفزع السكان خوفًا من أن يكون مقدمة لزلزال أكبر.

زلزال مصر

وأصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية، بيانًا عن حدوث هزة أرضية شعر بها سكان مصر، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة 2:17 صباحًا هزة أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر على بعد 500 كيلومتر شمال العريش وبعمق 60 كم وفي خط عرض 36.57 شمال وخط طول 28.38 شرقًا.

وورد للمعهد شعور المواطنين بالهزة دون وقوع أي إصابات وخسائر.

ووجه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالآتي:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائي تجنبا لأي أعطال.

2_ فصل الكهرباء والغاز.

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع.

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم.

5 _ الابتعاد عن الشاطئ تجنبًا لأي موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة.

6_ للموجودين في المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ.

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