البحوث الفلكية يكشف سر شعور سكان مصر بزلزال تركيا ويوجه رسالة إلى المواطنين

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حدوث زلزال بجنوب الحدود التركية وجار إصدار بيان الهزة بعد قليل…



زلزال مصر

وقال المعهد في بيانه: "ونؤكد مرة أخرى حدوث الزلازل ظاهرة طبيعية ومصر لم تدخل حزام الزلازل ومركز الزلزال الحالي هي دولة تركيا الواقعة في منطقة نشطة زلزاليًّا".

وتابع: "الزلزال مركزه بعيد عن السواحل المصرية بمسافة لا تقل من مدينة مطروح عن ٦٠٠ كم بنطمن حضراتكم ولا داعي للقلق.. جار إصدار البيان الدقيق من الشبكة القومية للزلازل في أسرع وقت".

وعن شعور سكان مصر بالهزة الأرضية أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية:" الزلزال من تلك المنطقة ولعمقها وطبيعة انتشارها كما ذكرنا مسبقًا محسوسة لكن لا يوجد أي تأثير تدميري منها".

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