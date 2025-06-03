رحمة محسن: اشتغلت على عربية شاي وقهوة وأنا وأحمد العوضي وشنا حلو على بعض

قال المطربة الشعبية رحمة محسن: "ربنا واقف جنبي وحققت نجاحات كبيرة أوي الفترة الأخيرة خاصة في مسلسل فهد البطل، أنا دخلت الوسط الغنائي وبعدين بعدت فترة بعد لما اتجوزت، وبعدين رجعت تاني وبحاول معملش أي حاجة فيها ابتذال أو أغاني التلقيح والألفاظ الخارجية".

أغاني رحمة محسن

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”:"مش عايزة أطلع ألقح على حد بأغنية لكن بحاول أختار أغاني تحمل قصة فيها معنى ورسالة".

قصة رحمة محسن في البداية

وأضافت: "اشتغلت على عربية شاي وقهوة، مش قصة فقر الحياة كانت كويسة وكنت بقف على طريق أكتوبر وفيه نجوم ومذيعين كتير شربوا قهوة من عندي، أنا اجتهدت وعملت اللي عليَّ واللي معترض يبقى معترض على كرم وعطاء ربنا ليَّ".



العلاقة مع أحمد العوضي

واختتمت: "أحمد العوضي راجل مصري فنان عظيم وشهم وجدع جدًّا وكل حاجة بالنسبة لي وهو كان وشه حلو عليَّ ولأنا كان وشي حلو عليه".

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